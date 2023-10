Solidarietà ai palestinesi, al via il presidio a Bari

Ha preso il via in piazza Cesare Battisti a Bari, il presidio promosso da Cambiare Rotta e Osa (organizzazione studentesca alternativa) cui hanno aderito Potere al Popolo, Cobas e USB, di solidarietà con la resistenza del popolo palestinese. «Palestina libera con la Resistenza fino alla vittoria», questo uno degli striscioni esposti in piazza.

Solidarietà ai palestinesi, manifestazione a Bari

Circa 200 i presenti finora.

Molte le bandiere palestinesi. «Non posso entrare nella mia terra - dice uno studente palestinese presente in piazza e - perciò anche da lontano voglio far sentire la mia voce». «Non ci vergognamo di esprimere la nostra solidarietà con la resistenza del popolo di Gaza», ha detto Edoardo di Cambiare Rotta parlando a microfono.

La voce degli studenti

«Siamo in piazza perché siamo con il popolo palestinese, vogliamo portare loro tutto il supporto possibile da questa parte del mondo. Vogliamo supportare il popolo palestinese e far sentire la nostra voce. In piazza non ci sono solo studenti ma tanti altri esponenti della società». Lo ha dichiarato Marina Caldarulo, portavoce dell'associazione studentesca 'Cambiare Rotta', a margine dell'iniziativa in favore della Palestina in corso a Bari. «Se consideriamo Israele uno stato terrorista? Quello che succede in quelle terre va avanti da 75 anni, tutti - ha concluso - possono vedere cosa succede e farsi una propria opinione».