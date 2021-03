Feste private tra hotel e locali privati nonostante le restrizioni: sanzioni da migliaia di euro

Una festa in un locale privato nonostante le restrizioni anti contagio Covid. E un totale di oltre 4mila euro di multe. Undici sanzioni da 400 euro ciascuna sono state elevate ad altrettanti genitori di minorenni sorpresi, in assembramento, in un locale privato. È accaduto sabato sera a Corato, nel Barese, e a denunciarlo su facebook è il sindaco Corrado De Benedettis.

Nel corso del fine settimana, il primo in «zona rossa», nel territorio della Bat Polizia e carabinieri hanno inoltre sanzionato 69 persone per violazione delle norme Covid. A Barletta i poliziotti hanno individuato un locale privato, al cui interno erano presenti 10 giovani a cui è stata contestata la relativa violazione amministrativa. Altri 8 sono stati sorpresi all'interno di un'unica stanza di una struttura ricettiva, presa in affitto da uno di loro. Sono stati tutti sanzionati insieme con il titolare della struttura. I carabinieri hanno poi sanzionato altri 47 cittadini per violazione del coprifuoco, per assembramenti e uso scorretto delle mascherine.