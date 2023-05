San Nicola, Bari rievoca al molo Sant'Antonio l'arrivo in città delle ossa nel 1087

La festa di san Nicola entra nel vivo. In attesa del corteo storico che domani - 7 maggio - incanterà la città, questa sera al molo Sant'Antonio a Bari è andata in scena la rievocazione della traslazione delle ossa del santo. La cassa, con figurativamente all'interno le ossa del santo di Myra, dopo l'arrivo al molo è andata in corteo per le strade della città vecchia, fino ad essere depositata in piazza San Marco, su un carretto di fronte alla chiesa.

Il tutto è stato realizzato, come sottolineato dal regista Nicola Valenzano, cercando di essere il più fedeli possibile alla storia.