Inizia la settimana dedicata a San Nicola e Bari si prepara ad accogliere altri migliaia di turisti e pellegrini che nei prossimi giorni invaderanno la città per la sagra, che culminerà il prossimo 8 maggio con la festa del Santo Patrono. Dopo il successo del “Villaggio Coldiretti” che ha portato tantissime persone da tutta Italia, la città si conferma luogo di eventi che aiutano a trainare il turismo in quei periodi che non sono prettamente di vacanza, e in attesa che inizi la bella stagione.

Invasione di turisti e pellegrini

E se nel fine settimana del Primo Maggio ben il 97% delle strutture alberghiere e assimilate in città risultava essere occupato, nel prossimo fine settimana la situazione è simile, considerando che ad oggi, stando al sito booking.com, il 95% delle strutture è piena nei giorni che vanno dal 5 maggio al 9 maggio. Da sempre, d’altronde, la festa di San Nicola ha attirato in città moltissimi devoti al santo di Myra e fino a due anni fa accoglieva moltissimi pellegrini dalla Russia, anche se oggi tale fetta del turismo religioso si è assottigliata per cause di forza maggiore. Dopo l’estrazione dei pescherecci che ha dato il via ufficiale alla festa, da ieri nei vari municipi cittadini sono iniziate le manifestazioni che rappresentano il prologo del corteo storico, con la prima tappa al Municipio IV. Il 6 maggio, poi, ci sarà la rievocazione dell’arrivo delle ossa del santo al molo sant’Antonio. Per arrivare poi al corteo storico, la sera del 7 maggio, che attraverserà la città partendo dal castello Svevo fino ad arrivare alla basilica con tappa in piazza Libertà.

Divieti e limitazioni al traffico

E a partire da domani in centro inizieranno i divieti e le limitazioni al traffico, decise con apposita ordinanza in vista degli eventi religiosi e laici organizzati dal 7 al 9 maggio. I primi divieti ci saranno il 4 e 5 maggio con l’istituzione del divieto di fermata su piazza Libertà e strada Palazzo dell’Intendenza, tra vico Prefettura e strada Barone. Il 6 maggio poi, via la divieto di fermata su piazza della Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza, tra vico Prefettura e strada Barone; piazzale IV Novembre; lungomare Imperatore Augusto. Oltre al divieto di transito su lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine verso la Città Vecchia e dalle 18 alle 24 su molo Sant’Antonio, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, piazzetta Sant’Anselmo, piazza S. Marco, strada San Marco, via Carmine. Il giorno 7 maggio, invece, per tutto il giorno sarà in vigore il divieto di transito su piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lungomare Imperatore Augusto; piazzale IV Novembre; corso Vittorio Emanuele II; piazza Libertà; piazza Massari; piazza Federico II di Svevia; via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via Petrone; via Villari; via De Rossi, via Marchese di Montrone, via Cairoli, via Roberto da Bari, via Andrea da Bari e via Melo tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele III; via Piccinni; corso Cavour; via Abate Gimma, via Calefati e via Putignani , tra via Melo e corso Cavour; via Fiorese; molo San Nicola; lungomare Di Crollalanza; piazza Eroi del Mare; largo Giordano Bruno; largo Adua; piazza Diaz: lungomare N. Sauro; via Matteotti, tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Mele, tra via Matteotti e via Egnatia; via Egnatia, via Gorizia, via Arcivescovo Vaccaro, via Addis Abeba, via Cattaro e via Spalato tra lungomare Nazario Sauro e via Dalmazia; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare; via Lombardi; via Latilla; corso senatore De Tullio. Mentre dalle 17 alle 24 ci sarà su via San Francesco d’Assisi; piazza Garibaldi; via Carducci e via Napoli.

