Ristorante 3.0: ecco come l'intelligenza artificiale aiuterà camerieri e cuochi. L'evento in Puglia

Il futuro sta facendo prepotentemente il suo ingresso anche nella ristorazione. Tutto quello che prima era così lontano dalla nostra immaginazione, adesso sta infatti diventando realtà. Tablet per ordinare, wi-fi per navigare e pagamenti contactless sono ormai diventati il passato. Il futuro della ristorazione sarà ancora più interattivo, smart e veloce. Stiamo correndo verso l'era del ristorante 3.0, dove tradizione e hi-tech si incontreranno e dove per ordinare non serviranno più i camerieri, ma degli schermi touch che consentiranno di farlo e di pagare in autonomia. Grazie alle tecnologie avanzate, inoltre sarà possibile ordinare, pagare e servirsi da soli, consumando i pasti sul posto o in modalità take away. Una nuova tendenza, che in un alcune città è già realtà, è destinata a continuare man mano che l'intelligenza artificiale diventerà più economica e accessibile.

Intelligenza artificiale e ristoranti

Cambierà il modo in cui i ristoranti assumeranno e utilizzeranno il personale. Ma soprattutto si modificherà il rapporto con i clienti.

L'intelligenza artificiale sarà infatti anche in grado di aiutare i proprietari di ristoranti a migliorare l'esperienza dei commensali. Esistono già di sistemi che possono consigliare voci di menu in base all'età e all'umore stimati del cliente. Ci aspetta un mondo nuovo quindi e tutto quello che c'è da sapere sul futuro hi tech del ristorante interattivo sarà il tema di un evento che si terrà a Bari. Questa esperienza, che gli organizzatori assicurano essere "unica", si svolgerà giovedì 5 ottobre alle 16:30, presso la location del Talent Garden in via Via Edoardo Orabona (ingresso Politecnico).