Rapina in centro a Bari: immobilizzano un uomo e gli rubano il borsello. Due arresti

Rapina in centro a Bari: i carabinieri hanno arrestato due uomini, un 30enne e un 24enne (immigrato irregolarmente) originari dell'Africa centrale, accusati di aver compiuto una rapina ieri in piazza Umberto ai danni di un 38enne di Taranto.

Nascosti tra i cespugli

L'uomo, arrivato nella stazione ferroviaria da Genova, aveva deciso di aspettare l'altro treno - per la città ionica - passeggiando per il centro di Bari. Arrivato in piazza Umberto, però, è stato fermato e immobilizzato da tre persone che gli hanno rubato un borsello con dentro 120 euro ed effetti personali.

I carabinieri, intervenuti subito dopo la segnalazione della vittima, hanno trovato il 30enne e il 24enne nascosti tra i cespugli della piazza. I due sono ora in carcere dopo la convalida dell'arresto da parte del gip.