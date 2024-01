È tutto pronto a Bari per la partenza, il prossimo martedì, 23 gennaio, del servizio di raccolta differenziata porta a porta al Municipio IV (Carbonara, Ceglie e Loseto) e al Quartierino. Ad oggi, rispetto ad un totale pari a circa 18mila kit messi a disposizione da Amiu per le utenze domestiche, ne sono stati ritirati 14mila. Invece, per quanto riguarda i condomini con più di nove abitazioni la consegna dei carrellati è stata ultimata in più della metà dei 546 interessati. Sono, inoltre, più di 200 le utenze non domestiche food e grandi produttori che hanno provveduto a dotarsi dei contenitori previsti.

In totale, il servizio andrà a riguardare un’utenza di circa 40mila persone. In questi giorni non è solo proseguita la consegna dei kit, infatti è stata anche pubblicata l’apposita ordinanza che regolamenta il servizio. Stando a quanto si legge, l’inosservanza delle disposizioni, relative a questa nuova modalità di conferimento dei rifiuti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. Da sottolineare che l’eventuale sanzione potrà essere applicata ai singoli utenti trasgressori o alle amministrazioni condominiali, nel caso di violazioni relative alle attrezzature ad essi consegnate o a conferimenti non correttamente effettuati.

Il servizio

«La raccolta porta a porta è uno degli strumenti introdotti per incidere davvero sul costo del servizio di raccolta dei rifiuti – dichiara l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli -. Per questo, stiamo cercando di allargare il più possibile le aree raggiunte da questo servizio in modo da riuscire da un lato a incidere concretamente sulla riduzione dei rifiuti conferiti in discarica, con i benefici ambientali ed economici che ne conseguono, dall’altro a eliminare ulteriori cassonetti stradali che, soprattutto nei quartieri confinanti con i Comuni della provincia, diventano attrattori di rifiuti». La partenza del servizio in queste nuove aree periferiche della città porta al 60% il territorio comunale su cui è in vigore il porta a porta. «Si tratta di un risultato importante – aggiunge Petruzzelli - sebbene sia un passaggio intermedio in vista del prossimo obiettivo, condiviso con Amiu, e cioè di portare questa tipologia di raccolta anche a Torre a Mare, San Giorgio e Sant’Anna». Le prime settimane saranno molto importanti per permettere ai cittadini di comprendere al meglio come differenziare, e l’assessore garantisce in tal senso vicinanza alla popolazione interessata e sostegno in eventuali problematiche che dovessero insorgere.

«Manteniamo l’impegno – spiega il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate – portando questo nuovo servizio nel Municipio IV, area di confine della città di Bari, spesso, purtroppo, vittima del fenomeno della migrazione dei rifiuti da Comuni dove, da tempo, vige già il porta a porta, e lo facciamo anche al Quartierino, zona della città che ha conosciuto una grande espansione sia urbanistica che commerciale negli ultimi anni». Pate ci tiene anche a sottolineare che: «Eliminare i cassonetti, accanto ai quali, spesso, vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, ci permetterà di avere una città decisamente più pulita». I cassonetti stradali verranno rimossi nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, in modo tale che tutte le utenze domestiche e non domestiche, dal giorno successivo, si troveranno a dover utilizzare i contenitori distribuiti da Amiu. Chi non avesse ancora ritirato il proprio kit può recarsi in questi giorni alle postazioni fisse, allestite nel mercato di via Vaccarella, a Carbonara oppure nella sede Amiu di Ceglie, nel caso in cui vada l’intestatario dell’utenza Tari munito di codice fiscale, mentre se si tratta di un delegato con l’apposito modulo fornito da Amiu sul suo sito.