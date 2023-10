Israele-Hamas, anche in Puglia una manifestazione a favore della Palestina (organizzata da un sindacato studentesco)

«Anche a Bari, come in tutta Italia, sabato 14 scenderemo in presidio per ribadire il nostro più ferreo sostegno alla resistenza della Palestina, in Piazza Cesare Battisti alle ore 16 sabato prossimo». Il post, scritto su Instagram è di Cambiare Rotta, un'associazione studentesca barese, nota alle cronache locali per aver aderito con forza alla protesta degli studenti nelle tende contro il caro-affitti.

«Dopo più di 70 anni di oppressione e soprusi del regime israeliano, la resistenza palestinese è passata al contrattacco. Non si tratta di una guerra o di atti terroristici come vuole farci credere l'infame propaganda Occidentale, sdoganata da destra a sinistra, ma si tratta della resistenza di un popolo a cui è stata privata la propria terra, la propria casa e la propria libertà in nome della "democrazia" dell'Occidente imperialista», il commento dell'associazione studentesca, che si autodefinisce "comunista".