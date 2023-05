Quanto costa pizza e birra? Bari tra le città meno costose in Italia/Ecco dove si spende di più

A Bari, in alcune pizzerie, si può ancora mangiare una margherita e una birra a soli 7 euro. Il capoluogo pugliese è infatti una delle città in Italia dove è più economico e conveniente passare la serata gustando una buona pizza. Ovviamente, questo accade solo in alcuni esercizi: il prezzo medio di una pizza in città oscilla infatti tra i 7 euro ed i 12 euro. La media quindi di un conto in una pizzeria di Bari è di circa 9,75 euro.

Quanto costa pizza e birra altrove?



Prezzi bassissimi, se si considera che nel resto di Italia si va dagli oltre 13 euro di Macerata (la città dove si spende mediamente di più) e per un pasto in pizzeria (pizza, bevanda, coperto e servizio) in alcuni esercizi di Milano si può arrivare a spendere anche quasi 20 euro. Una cosa è certa però, ed è valida per tutta l’Italia (ma non per Bari): oggi per goderci una pizza e birra spendiamo circa l’8% in più rispetto allo scorso anno. Ad eccezione del capoluogo pugliese che assieme a Perugia è l’unica città dove il conto per un pasto in pizzeria tra il 2022 e il 2023, si è addirittura ridotto passando dai 9,81 euro dello scorso anno agli attuali 9,75 euro.

In tutte le altre città nel 2023 si spende di più che nel 2022. Napoli, Macerata e Bolzano sono le città in cui la spesa è aumentata maggiormente.

I prezzi nelle città italiane



Utilizzando i dati del Ministero delle imprese e del Made in Italy in diciotto città italiane riferiti a gennaio 2023, Altroconsumo ha stilato una classifica delle città italiane in base al costo di un pranzo (o una cena) in pizzeria. La città dove in media mangiare una pizza risulta più costoso è Macerata, con un costo medio per pizza, bevanda, coperto e servizio di 13,43 euro. Si tratta di un costo medio, perché ci sono città, soprattutto quelle del Nord (ad esempio Milano) o quelle più a vocazione turistica (come Venezia e Firenze), in cui si può arrivare a spendere anche quasi 20 euro per un pasto in pizzeria; parimenti ci si può imbattere facilmente anche in pizzerie in cui bastano dai 7,50 (come la stessa Milano) ai 10 euro (come a Venezia) per una pizza e una bevanda. Più in generale la città dove c’è la maggior differenza tra la spesa minima e quella massima per un pasto in pizzeria è Milano (da 7,50 a 19,50 euro), seguita da Firenze (da 9 a 18 euro), Cagliari (da 7,20 a 16 euro) e Venezia (da 10 a 18,50 euro).

Le più economiche



La città più economica, sempre secondo l’indagine dell’associazione dei consumatori, in assoluto è invece Pescara con un costo medio di 8,84 euro e dove soprattutto non si spende mai più di 10 euro per un pasto in pizzeria. Tra le città dove si spende meno (tra gli 8 e i 9 euro di media) troviamo 5 città del Sud, tra cui quella della pizza per eccellenza, Napoli, dove per una pizza e una bevanda non si spende quasi mai più di 11 euro. Un po’ più cara la capitale Roma, dove però si possono trovare pizzerie che offrono il pasto a 8 euro e altre dove si può arrivare a spendere fino 12,50 euro, per una spesa media di poco più di 10 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA