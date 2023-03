I migliori ristoranti a domicilio? Nella classifica di Just Eat, Puglia protagonista

Quante volte capita di chiedersi dove si mangia il miglior gelato, l’hamburger più gustoso o dove si trovano le migliori proposte culinarie della tradizione italiana. A queste e altre domande risponde ormai da tre anni Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery, con i Just Eat Awards, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori italiani nell’ultimo anno.

Nella terza edizione, venti le categorie a cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi. Dopo una selezione basata su risultati di business raggiunti, i consumatori hanno decretato i vincitori attraverso un sistema di votazione online. La community di food lovers di Just Eat ha poi decretato i Migliori ristoranti per area geografica, ossia i più amati delle grandi e piccole città lungo tutta la Penisola, oltre ai brand più rinomati e apprezzati a livello nazionale e internazionale. C'è anche un locale in Puglia, sfoglia le schede per scoprire la classifica.