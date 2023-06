Il Libro Possibile pensa positivo, doppia location e 250 ospiti, il festival punta sugli autori internazionali

Riprendendo la famosa canzone di Jovanotti "Penso Positivo" torna puntuale anche quest'anno Il libro possibile, giunto ormai alla sua 22esima edizione. Anche quest'anno le piazze sono due, quella storica Polignano a Mare, in provincia di Bari, e Vieste, in provincia di Foggia. Nella città di Modugno il festival si terrà dal 5 all'8 luglio mentre nella città di Pizzomunno dal 18 al 22 luglio. 250 ospiti italiani e stranieri, anteprime, debutti letterari ed esclusive, oltre a incontri con gli autori best-seller più letti e amati dal pubblico. Un rimando al brano di Jovanotti che poi è un omaggio ad un inno pop alla speranza pubblicato trenta anni fa. Ricordando "Penso positivo" ci sarà quindi l'occasione per parlare di futuro e diritti, clima e legalità, attraverso le idee e le opinioni degli ospiti che saliranno sul palco.

Una serata interamente in inglese

Novità di quest'anno sarà il 18 luglio con una serata interamente dedicata agli ospiti internazionali per incontri condotti esclusivamente in lingua inglese. Una pagina che il festival dedica in particolar modo ai tanti turisti stranieri che popolano la costa garganica d'estate. Per l'occasione sul palco saliranno: Donald Sassoon,

Kristinn Hrafnsson, Stefania Maurizi, Nick Rosa, Paolo Taticchi. Nel ruolo di moderatore dello spazio Il Libro Possibile Special 2023, Giuseppe Stigliano, global Ceo di Spring Studios, imprenditore, manager e docente in diverse Università e business school italiane.

Gli altri ospiti

Tra gli altri ospiti sono attesi la ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, in qualità di autrice di «Una famiglia radicale» (Rubettino); il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto con Giovanni Melillo, capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo intervengono su «Riforma della Giustizia e obiettivi Pnrr». E ancora Pier Ferdinando Casini con «C'era una volta la politica» (Piemme), l'ex sindaco di Roma con «Il Secolo Verde» (Solferino), Walter Veltroni con «Buonvino tra amore e morte» (Marsilio Editori). Vittorio Sgarbi sottosegretario alla Cultura, critico e divulgatore d'arte presenta «Scoperte e rivelazioni» (La Nave di Teseo). «La sicurezza cibernetica per combattere i pericoli della rete» sarà il tema affrontato da Nunzia Ciardi, vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, autrice di «Con lo smartphone usa la testa» (Sperling Kupfer). Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, presenta «Uguali per Costituzione. Storia di un'utopia incompiuta dal 1948 a oggi» (Feltrinelli). «Il lavoro di oggi la pensione di domani» è il volume di Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps, ed Enrico Marro (Solferino) che verrà presentato durante il festival.