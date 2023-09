Gianluca Jacobini, gesto eroico: l'ex PopBari si tuffa in mare e salva un 20enne in crisi d'asma

Gesto eroico di Gianluca Jacobini, ex vicedirettore della Banca Popolare di Bari: a Polignano, sulla spiaggia di San Vito, si è tuffato in mare per salvare dal mare agitato un giovane. Un 20enne della Repubblica Ceca, in vacanza insieme ad alcuni amici, ha scelto una delle calette più suggestive di Polignano a Mare, ma anche tra le più “pericolose” quando le condizioni meteo non sono proprio ottimali.

Cosa è successo

Il 20enne ha deciso di fare il bagno, ma mentre nuotava ha avuto un attacco di asma, ed era abbastanza lontano dalla costa.

Per via del forte vento di maestrale il mare era molto mosso e il giovane si è subito trovato in difficoltà. Jacobini, senza esitare, si è tuffato riuscendo a raggiungere il ragazzo e a riportarlo senza non poca fatica a riva.

I soccorsi

Nel frattempo era stato allertato il 118 che è intervenuto sul posto. Sia il 20enne che Jacobini sono stati portati all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli per le cure del caso. Per il ragazzo è stata monitorata la crisi d’asma e sono state scongiurate fratture. Sottoposto ad una Tac è stato poi trasferito al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Jacobini, per risalire dagli scogli dopo aver salvato il giovane, si è procurato alcune ferite e contusioni sul corpo ed è stato medicato nel pronto soccorso del nosocomio monopolitano per poi essere dimesso.