Scompare nel nulla dopo aver fatto il bagno: ricerche a tappeto per un 80enne. Ritrovato vivo ma in gravi condizioni

Non si avevano più notizie, dalle 13.30 circa di questa mattina, dell’80enne Vincenzo Oriolo. L’anziano era al Club Adriatico di Polignano a Mare e dopo aver fatto il bagno era scomparso. Sono stati gli stessi familiari a lanciare l’allarme e sul posto si è portato immediatamente un gommone della Capitaneria di Porto di Monopoli. Sempre da Monopoli sono poi arrivate due pattuglie per perlustrare da terra la zona e attivare le ricerche. Poco dopo le 19 fortunaramente l'anziano è stato ritrovato vivo in un terreno da Ripagnola.

Le ricerche

Lanciato anche l’allarme ai carabinieri che si sono uniti nelle ricerche mentre da Bari è giunta un’altra motovedetta della Guardia Costiera per perlustrare in modo più ampio lo specchio acqueo davanti al club.

Alle ricerche hanno partecipato anche gli altri ospiti del Club Adriatico. Il telefono cellulare dell’uomo per tutto il pomeriggio ha continuato a squillare. Sino al lieto fine: l'80enne è stato rintracciato vivo in un terreno a Ripagnola. A darne notizia la comandante della Capitaneria di Monopoli. Le sue condizioni, tuttavia, sono gravi: l'anziano sarebbe infatti caduto battendo la testa.