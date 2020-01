Papa Francesco, per la messa biglietti distribuiti gratis dalle parrocchie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I biglietti per assistere alla messa celebrata da Papa Francesco il prossimo 23 febbraio a Bari , in corso Vittorio Emanuele, saranno distribuiti gratuitamente dalle parrocchie ai fedeli i biglietti. La celebrazione eucaristica comincerà alle 10.45 e sarà il momento conclusivo dell'incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” che si aprirà il 19 febbraio sempre nel capoluogo pugliese.«Le parrocchie - informa una nota dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto - riceveranno i biglietti dalla Curia arcivescovile. Un settore sarà riservato a sacerdoti, diaconi e religiosi, che potranno richiedere il biglietto loro riservato direttamente alla Curia, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un altro settore sarà riservato alle persone con disabilità, che potranno farsi accompagnare da un'altra persona. Non è previsto un settore specifico per i ministri straordinari della Comunione ma - precisa l'arcidiocesi - sarà certamente necessaria la loro collaborazione per la distribuzione dell'Eucaristia: gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità attraverso il proprio parroco. I testi della celebrazione e altro materiale informativo saranno distribuiti dai volontari la mattina del 23 febbraio, al momento dell'accesso nell'area dove sarà celebrata la messa».Non sarà consentito arrivare sul corso con auto private e saranno allestite otto aree di parcheggio per i circa 200 bus attesi. In totale, secondo gli organizzatori, sono previste 40 mila presenze. Per richiedere informazioni è possibile inviare una mail a papabari@arcidiocesibaribitonto.it.