Pane di Altamura patrimonio dell'Unesco: inizia l'iter per il riconoscimento

È incominciato nei giorni scorsi, l'iter che intende inserire il pane di Altamura nel Patrimonio Unesco. Lo rende noto il parlamentare della Lega e originario della città del Barese, Rossano Sasso che è primo firmatario della risoluzione, presentata alle commissioni parlamentari Agricoltura e Cultura, con cui impegna il governo «ad adottare le iniziative di competenza» sia «per includere il pane di Altamura nell'inventario del patrimonio culturale immateriale» sia «nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, al fine di vedere adeguatamente riconosciuta e tutelata una tradizione millenaria vanto della regione murgiana, emblema della cultura contadina e agroalimentare del Paese», si legge nel provvedimento.

Lunedì 18 la conferenza stampa

Lunedì prossimo, nel pomeriggio ad Altamura Sasso assieme al presidente della commissione Cultura del Senato Roberto Marti, terrà una conferenza stampa per illustrare i contenuti della risoluzione. «Il voto finale» di entrambe le commissioni che lavoreranno in sede congiunta «è previsto per il prossimo mese di gennaio», dichiara Sasso in una nota. «Il riconoscimento porterà il nostro pane ad avere il giusto riconoscimento» e avrà ricadute «sul nostro territorio, sia in termini economici che di attrattività turistica», auspica Grazia Berloco, responsabile organizzativo della Lega di Altamura.