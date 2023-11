​Il Comune offre 500 ingressi alle donne per il film di Paola Cortellesi. Con un consiglio: “Portate gli uomini”

"Sono aperte le iscrizioni alla manifestazione “Insieme per … DIRE NO ALLA VIOLENZA” a cui potranno partecipare 500 donne monopolitane maggiorenni, una per ogni nucleo famigliare, per assistere alla proiezione cinematografica del film “C'è ancora domani” (2023) diretto ed interpretato da Paola Cortellesi, attraverso l’ottenimento di un voucher valido per l’accesso di due persone, di cui una preferibilmente di sesso maschile, in numero massimo di 1000 beneficiari".

Così recita l'atto dirigenziale del Comune di Monopoli: un vero e proprio invito alle donne ad andare al cinema per vedere il film di Paola Cortellesi insieme con gli uomini. Assistere alla proiezione di "C’è ancora domani" uomini e donne per capire il valore del rapporto umano e per dire no alla violenza di genere.

Il tutto, dopo l’ennesimo femminicidio, quello della 22enne Giulia Cecchettin.

La manifestazione in questione si svolgerà presso la Multisala Red Carpet Cinema in Via Baione, 70043 Monopoli (BA) nella giornata del 25/11/2023 secondo la programmazione delle proiezioni a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 20.30;