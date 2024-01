Scoppia l'incendio in casa: un gruppetto di amici mette in salvo una anziana donna. In un momento in cui a Molfetta si parla spesso della devianza delle nuove generazioni, arriva anche una storia positiva: un 25enne, Mauro Coppolecchia, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, è entrato nell’appartamento di una donna anziana, costretta su una sedia rotelle, all’interno del quale stava per scaturire un incendio, mettendola in salvo con l’aiuto dei suoi amici Gianni Di Pinto, Antonio Airoldi e Vito Sigrisi.

Dopo, nonostante la donna fosse già stata messa in salvo, il gruppo ha anche provveduto a spegnere l’incendio che stava per divampare in cucina.

«Mi associo ai sentimenti espressi dal Capo reparto del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Molfetta congratulandomi, a nome della Città, per l’alto senso civico dimostrato» ha commentato il sindaco, Tommaso Minervini, in relazione a quanto accaduto.