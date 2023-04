Doveva andare a Bari ma gli sbagliano il biglietto aereo, destinazione Bali: l'influencer Marco Togni bloccato in aeroporto. Lo sfogo sui social

Doveva andare a Bari ma è stato mandato a Bali. Quando una lettera sbagliata rischia di farti volare dall'altra parte del mondo. È accaduto all'influencer Marco Togni rimasto bloccato in aeroporto: «Sabato devo essere al Festival dei giovani in Puglia, a Trani (tranquilli ci sarò - dice). Ma hanno sbagliato a scrivere: al posto di mandarmi a Bari, hanno scritto Bali. Questi giapponesi hanno confuso la R con la L e invece di farmi arrivare a Bari, mi fanno andare a Bali, in Indonesia. Ora vado a fare i biglietti giusti».

Cosa è successo

L'influencer che vive in Giappone da oltre 15 anni sarebbe dovuto rientrare in Italia, più precisamente a Bari perché ospite del Festival della Letteratura a Trani dove presenterà il suo libro. Nel video di Tik Tok - migliaia i suoi follower - racconta di un errore commesso dal concierge della sua carta di credito a cui si era rivolto per l'acquisto del biglietto. a cui si era affidato per l’acquisto dei biglietti del viaggio di ritorno dal Giappone all’Italia. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso a Trani per la presentazione del suo nuovo libro. Nonostante il contrattempo avvisa: «Ci sarò».