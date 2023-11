​“Il libro possibile”, in beneficenza l'intero ricavato: saranno acquistati quaderni e giocattoli

L'intero ricavato dei biglietti dell'edizione 2023 della rassegna "Il libro possibile", 6420 euro, sarà donato in beneficenza, nel corso di un'iniziativa pubblica che si terrà domani 14 novembre a Polignano a Mare alle 16 al Libro Possibile Caffè.

In particolare la Fondazione Onlus Saverio De Bellis di Castellana Grotte e la parrocchia Santa Maria Assunta di Polignano a Mare, riceveranno un assegno da 3 mila euro. Per la Caritas di Polignano, invece, saranno acquistati quaderni e giocattoli per 420 euro. La Fondazione gestisce una comunità educativa per minori e una comunità alloggio per gestanti e mamme con bambini a carico.

L'evento

Interverranno domani tra gli altri Vito Carrieri, sindaco di Polignano a Mare e Rosella Santoro, direttrice artistica del festival.

«Un pubblico - si legge in una nota - cresciuto esponenzialmente in questi ventidue anni di attività. Il Festival dimostra, quindi, ancora una volta che la cultura può essere un importante motore di aggregazione e slancio turistico-economico per il territorio». Dal 2020, alla tradizionale finalità culturale si aggiunge l' attenzione al sociale. «In particolare, da quando il Covid ha costretto a introdurre un biglietto per contingentare la partecipazione all'evento,' Il Libro Possibilè ha voluto devolvere l'intero ricavato in beneficenza. Gli organizzatori - conclude la nota - si sono detti più volte felici di poter contribuire così alla formazione di una comunità, non solo culturalmente attiva, ma anche più unita e solidale».