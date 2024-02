Fedez, "flop" della beneficenza: metà dei soldi messi da lui. Tra bilanci “nascosti“ e agevolazioni fiscali, cosa non torna

Se la metà dei fondi che vanno in beneficenza viene elargito da chi ha promosso l’attività, probabilmente qualcosa non ha funzionato. E non è certamente uno scandalo considerarla un “flop”. Fedez nel 2022 ha raccolto 342 mila euro da devolvere a opere benefiche, ma più della metà (180.000 euro) li ha messi direttamente lui.