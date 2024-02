L'auto esce di strada e si ribalta. Morta una ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni è morta questa mattina intorno alle cinque, in un incidente stradale avvenuto alle porte di Altamura, nel Barese, sulla strada che porta a Matera. La vittima era a bordo di un'auto con altri due coetanei quando il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato: la 21enne è morta sul colpo.

Due persone ferite

Le altre due persone coinvolte nell'incidente, tra cui il conducente, sono rimaste ferite ma non in modo grave: soccorse dal 118 sono state trasportate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno vagliando diverse ipotesi sulle cause del sinistro, non si esclude un colpo di sonno di chi era alla guida dell'auto.

Giornata tragica sulle strade della Puglia

Le ultime 24 ore sono state tragiche sulle strade pugliesi: ieri sera una donna di 45 anni è morta a Ginosa dopo aver tamponato un furgone che a sua volta era fermo sulla Statale per aver ucciso un cinghiale. Nella tarda mattinata, invece, un motociclista è rimasto gravemente ferito sulla Novoli-Veglie.