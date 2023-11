Donne vittime di violenza, in Consiglio comunale un momento di riflessione

In Consiglio comunale a Bari il presidente del Consiglio Michelangelo Cavone ha letto un messaggio a sostegno delle donne vittime di violenza. Ed è stata una donna, Angelica, una vittima della violenza di genere, a leggere un elenco delle donne uccise e successivamente è stato letto un elenco delle donne baresi uccise.

La voce alle vittime di violenza

"La violenza è prima psicologica e poi fisica - ha detto Angelica -. A provocare questa violenza psicologica non sono solo ex compagni o compagni, ma anche familiari o un datore di lavoro. Questo è un serio problema nel mondo. Bisogna stare attenti a non cadere in questa trappola, una persona inconsapevole di essere vittima di violenza psicologica diventerà vittima di violenza".