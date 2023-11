​Governo e patriarcato, Luciano Canfora alla sinistra: «A me non parrebbe tanto diversa da altre compagini governative»

"Ci sono lati di patriarcato visibili nell'attuale compagine governativa? A me non parrebbe tanto diversa da altre compagini governative. La questione è trasversale e riguarda anche forze politiche che si auto proclamano progressiste e poi hanno comportamenti piuttosto difformi".

Lo ha detto Luciano Canfora, professore emerito dell'università di Bari, a margine di Libex in Festival, in corso a Bari. "Mi pare un fuoco di paglia - ha aggiunto - una polemica un po' ridicola e lunare. E poi l'aggettivo patriarcale per alcuni è un'offesa e per altri no. A questo punto credo si potrebbe parlare d'altro". Canfora ha spiegato che "secondo antichi storici nell'Asia minore c'era la ginecocrazia, cioè governavano le donne. Resta il fatto che il suffragio alle donne è stato concesso solo nel Ventesimo secolo, questo significa qualcosa".

Le dichiarazioni sulla stampa

"La libertà di stampa è sempre in discussione - ha aggiunto - ci sono momenti più aspri, momenti nei quali è esplicito il limite imposto.

Ma per far vivere un giornale o una radio c'è un limite oggettivo: ci vogliono i soldi. Poi c'è anche la pressione psicologica, l'intimidazione, il potere, non solo quello costituito, che può reagire". A chi gli chiedeva se a volte la satira tenda a esagerare, Canfora ha risposto che "a volte la satira deborda, ma se leggiamo la commedia ateniese del quinto secolo il carattere di insulto personale graffiante è talmente forte che quelle di oggi sembrano carezze. Resta il fatto che il cattivo gusto resta un limite".