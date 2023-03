La buona sorte bacia ancora la Puglia. Una vincita da 500.000 euro è stata realizzata al Gratta e Vinci in un'edicola di Bari. Secondo quanto riporta l'agenzia Agimeg un uomo di circa cinquant'anni ha vinto mezzo milione di euro con un biglietto da cinque euro, acquistato presso l'edicola di Gianni Sasannelli, in corso Benedetto Croce. Il biglietto in questione è della serie "Numerissimi".