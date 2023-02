Superenalotto, elenco ricevitorie dove sono state vendute le schedine vincenti: in Puglia sette vincite

Trecentosettantuno milioni di euro. Dopo 635 giorni il Superenalotto raggiunge l'ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. L'estrazione del giovedì, infatti, ha regalato 371.133.424,51 euro a 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. La maggior parte delle quote sono state vendute a Milano e provincia. Ad ogni giocatore andranno circa 4 milioni di euro.

Vincitori anche in Puglia

In Puglia, la fortuna ha baciato sette giocatori e si è fermata in particolare a Taranto e provincia, dove sono state vendute tre delle sette quote vincenti. In particolare, la dea bendata è passata dal bar Mediterraneo di via Europa, dalla Dagest sulla Statale 632 di Massafra e dalla ricevitoria Galieri di Fragagnano. Due le quote vincenti a Bari: una alla ricevitoria di via Dante e l'altra alla ricevitoria Micunco di via Brigata Bari; una a Barletta, nel bar tabacchi di via Parrilli e un'altra a Foggia, nella tabaccheria Impagnatiello di via Crispi.

Ma dove sono state acquistate le quote? Ecco l'elenco delle recevitorie.

LE REGIONI

Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise.

LE CITTA'

Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. I vincitori avranno tempo 90 giorni per poter riscuotere la vincita, mentre il pagamento sarà accreditato al 91esimo giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Da domani, intanto, si potrà cominciare a puntare la nuova sestina dei sogni.