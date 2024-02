Eccellenza pugliese, scoppia la rissa a fine partita: calciatore lancia un tavolo addosso a un avversario. Il video

Brutte scene dal “San Rocco” di Stornara, al termine della partita tra Real Siti e Virtus Mola, valida per la 21ª giornata del campionato di Eccellenza Pugliese. Al 35’ della ripresa, dopo l’espulsione di Di Gioia (Real Siti) a causa di un brutto fallo, è scoppiata una rissa che ha tenuto il gioco fermo per diversi minuti. Non solo i giocatori in campo, col direttore di gara in difficoltà a gestire la situazione, ma anche le panchine sono venute in contatto. Sono volate parole di troppo e qualche spintone, che ha costretto Ragno della sezione di Molfetta ad estrarre più di un cartellino.

Il video è stato estrapolato dalla diretta della gara curata dall'ufficio stampa del Real Siti.

Cosa è successo

Gli ultimi dieci minuti di gara sono stati particolarmente frammentati e tesi, coi padroni di casa sotto di due gol e un uomo. Ma al triplice fischio l’episodio più assurdo: un altro giocatore di casa, Russo, ha inseguito un avversario fin negli spogliatoi, dov’è continuato il confronto tra i due che già in campo se l’erano giurata. Il rischio, adesso è di una lunga squalifica e una sanzione per la squadra di casa.