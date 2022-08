Il grande esodo verso il mare: la Polizia presidia la Ss16. Il report: è la strada più pericolosa di Puglia

Un presidio della Polizia Locale sulla Statale 16 da Bari fino a Torre a Mare. Nella domenica del grande esodo verso le zone marine, è una delle strade maggiormente attenzionate in Puglia. Per ora il traffico scorre via senza grandi difficoltà. C'è stato uno scontro, senza feriti, attorno alle 7.30 del mattino ma la viabilità è subito tornata regolare.

Il report: è la strada più pericolosa della Puglia

Secondo l'ultimo report regionale sugli incidenti stradali, la Strada Statale 16, in territorio di Bari, è la più pericolosa e quella con più sinistri: nello scorso anno solare è stata teatro 172 scontri e quattro morti.