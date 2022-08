L'auto finisce fuori strada e si ribalta: grave un ragazzo

Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata questa mattina sulla strada provinciale Novoli Villa Convento: il conducente, un 19enne di San Pietro in Lama , è in ospedale in codice rosso per grave trauma cranico. L'ennesimo incidente di questa estate nera sulle strade pugliesi è avvenuto intorno alle 7.45. A rimanere coinvolta nel sinistro è stata un'utilitaria che si è ribaltata più volte dopo che il guidatore - per cause ancora da stabilire - avrebbe perso il controllo del mezzo.

I Soccorsi



Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono intervenuti prontamente medici e paramedici del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno messo in sicurezza il mezzo per evitare che andasse a fuoco, la polizia locale ed i Carabinieri della compagnia di Campi Salentina con i colleghi di Novoli. Oltre a cercare di stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, le forze dell'ordine stanno anche provvedendo a gestire il traffico sull'arteria stradale.