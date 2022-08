Incidente all'alba: auto contro un muretto, grave un giovane

Un 27enne è ricoverato in gravi condizioni al “Perrino” di Brindisi, in prognosi riservata, dopo l’ incidente avvenuto all’alba di oggi sulla ex ss.16 che da Ostuni conduce a Fasano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, una Lancia Y.

Le indagini

Il sinistro si è verificato alle 5:30 a meno di due chilometri dalla Città Bianca. Per cause in via d’accertamento da parte della Polizia Stradale il conducente ha perso il controllo andando a travolgere il guardrail, impattando violentemente fuori strada contro un muretto. Ferita ma non grave una ragazza di 25anni che si trovava in auto con il giovane.