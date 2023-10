Dimentica il fucile fuori dall'auto e va a fare dei servizi: paura in città, interviene la polizia locale

Alla pattuglia del nucleo viabilita e controllo del territorio della Polizia Locale di Monopoli non è sfuggita la presenza di un fucile da caccia in buono stato di conservazione e funzionante, all'esterno di un esercizio commerciale e in corrispondenza di una autovettura regolarmente parcheggiata in pieno centro urbano.

Secondo la prima ricostruzione, se l'era dimenticato fuori dall'auto ed era andato a fare alcune commissioni.

Cosa è successo

Gli agenti, a tutela della pubblica incolumità, hanno repentinamente recuperato e posto in sicurezza l’arma, lasciata incustodita tra gli ignari passanti.

Successivamente mirate indagini, hanno immediatamente consentito di appurare che il fucile era di proprietà di un monopolitano munito di porto d'armi. L'arma è stata sottoposta a sequestro penale e l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia di arma da fuoco.