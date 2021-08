Puglia, cala il numero dei contagi covid nelle carceri: solo quattro tra Lecce e Bari

Tiene il contagio covid all'interno delle carceri pugliesi. E i numeri calano: attualmente i positivi tra Bari e Lecce sono sono quattro.

I numeri nel report del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Calano ancora i contagi Covid nelle carceri pugliesi. I casi sono attualmente quattro, tutti detenuti, tre dei quali nella struttura penitenziaria di Bari e uno a Lecce. Il dato è contenuto nel report nazionale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornato al 23 agosto.

Per uno dei tre detenuti positivi del carcere di Bari è stato necessario il ricovero in ospedale. Gli altri due e il detenuto contagiato a Lecce sono asintomatici. Il picco dei contagi nelle carceri pugliesi si è raggiunto il 12 aprile 2021, quando i casi Covid erano complessivamente 153 tra detenuti e poliziotti, con focolai in quasi tutte le sedi penitenziarie della regione.