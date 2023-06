Costa Ripagnola, i trulli non devono essere toccati: la decisione del Consiglio di Stato

I trulli nell’area dial momento non devono essere toccati. Ilha accolto la richiesta di sospensiva dei lavori avviati dalla Serim nell’area costiera dipresentata dal comitato “I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola” e dall’ex consigliere regionale. Intanto con questa sentenza i lavori non potranno proseguire sino alla discussione del merito che avverrà a fine dicembre 2023. In questo frangente ci potrebbero essere ulteriori sorprese. L’appello depositato al Consiglio di Stato dagli ambientalisti era contro il rigetto della sospensiva da parte del Tar Puglia e cercava di superare, a detta del Comitato “I Gabbiani”, le criticità evidenziate dal Tar, che non sono motivate. L’appello in Consiglio di Stato presentato dagli avvocati Lofoco, Amenduni e Sgobba ha evidenziato le lacune della pronunzia del Tar sia per la presunta carenza di interesse, sia nel merito della tardività e della carenza di legittimazione attiva.