Colpi di arma da fuoco contro l'auto del giostraio: acquisite le immagini delle telecamere

Agguato ai danni di un giostraio arrivato in paese per la festa patronale. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'autocarro di uno dei giostrai arrivati a Corato, nel Barese, per la festa patronale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Sant'Elia. Nessuno è rimasto ferito.

Sull'accaduto indagano gli agenti del locale commissariato che stanno procedendo ai rilievi per risalire all'arma utilizzata, alla acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e all'ascolto di alcune persone. Al momento nessuna ipotesi investigativa è esclusa.