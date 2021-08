Corato, bambina di 2 anni rapita dalla madre biologica: dalla nascita era in affidamento a una famiglia

Sono ore di angoscia per la famiglia di Tening Mane, una bambina di 2 anni e mezzo che, dalla nascita, è stata affidata a una famiglia di Corato, in provincia di Bari. La piccola, nel corso di un incontro con la madre biologica, è stata da quest'ultima accompagnata in un bar per sparire nel nulla. Il rapimento è avvenuto ieri pomeriggio, a Bari.

La donna - che vive stabilmente a Carovigno, in provincia di Brindisi, è entrata nel bar vicino alla stazione centrale barese per acquistare alla bambina un pacco di patatine e non ne è più uscita: si sospetta sia stata aiutata da un complice.

A lanciare l’appello per rintracciare la bambina è stata Angela, la sorella: «Hanno rapito mia sorella Tening Mane, chiunque dovesse vederla deve subito chiamare la Polizia o i Servizi Sociali. I nostri numeri sono i seguenti Angela 3349614220 / Luciana 3490665019».

Tenè parla perfettamente l’italiano, i suoi rapitori parlano solo il francese: «Vi prego aiutateci - insiste Angela -.

La mamma di Tenè si chiama Luciana Tedeschi e la bambina lo sa. Può averle rasato i capelli , la bambina ha sempre il ciuccio e una collana con scritto Luciana. Fate girare».