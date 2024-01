Amministrative Bari, Lacarra ritira la sua candidatura e sostiene Vito Leccese

Svolta per le Comunali di Bari: il deputato Marco Lacarra, uno dei tre candidati “congelati” dal Pd solo qualche mese fa, ritira la sua candidatura e decide di sostenere Vito Leccese. «Il mio è un invito a tutto il popolo del centrosinistra, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti di questa città a ritrovare l’unità – sottolinea Lacarra -. Sono dell’avviso che Leccese sia un buon candidato e ora sono il primo a sostenerlo. Mi auguro che tutti quanti convergano su questa candidatura».

E l’invito che fa agli altri candidati interni al partito (Petruzzelli e Romano) è a «fare quello che ho fatto adesso» in nome dell’unità. Mentre su Laforgia sottolinea: «Per poter fare il sindaco conta tantissimo la capacità di aggregare, finora Laforgia non è riuscito a tenere insieme i pezzi del centrosinistra, né le civiche». In conclusione, sottolinea: «Il tempo è finito, invito tutti ad accelerare in quanto dobbiamo iniziare la campagna elettorale».



Resta sempre aggiornato, iscriviti al Canale WhatsApp di Nuovo Quotidiano di Puglia cliccando al link