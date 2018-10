Colpito da un fulmine aereo diretto a Bari, atterraggio d'emergenza a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura a bordo di un aereo privato partito da Bologna e diretto a Bari. Il velivolo è stato colpito da un fulmine ed è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Pescara. Lanciato l’allarme alla torre di controllo, il velivolo ha avuto il via libera per l’atterraggio ed è scattato il protocollo di sicurezza. Illese le persone a bordo. L’aereo, a bordo del quale viaggiavano cinque persone - pilota, copilota e tre passeggeri - è arrivato a terra senza problemi e non avrebbe riportato danni. Al momento è in sosta nell’area aeroportuale.