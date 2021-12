Botti e ordigni artigianali: maxi-sequestri a Bari e Foggia. Arrestato un giovane incensurato

Poche ore a Capodanno, continuano senza sosta i controlli delle forze dell'ordine per garantire un passaggio di anno all'insegna della sicurezza. Gli ultimi sequestri di botti e ordigni artigianali in Puglia sono avvenuti a Bari e Foggia, piazze "difficili" sotto questo punto di vista.

Botti di Capodanno, maxi sequestro sul lungomare: 2.5 quintali di materiale illegale. In azione anche gli artificieri

Caccia al responsabile

Nel capoluogo di regione, a Bari, la Polizia ha sequestrato 5 chili di fuochi d'artificio illegali. Nell'ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio predisposti in occasione delle festività natalizie, agenti del nucleo artificieri della Questura hanno individuato nel quartiere San Paolo una bancarella non autorizzata su cui era esposto materiale esplodente delle categorie F1 ed F2. All'atto del controllo, tuttavia, non è stato possibile accertare chi fosse il venditore, con tutta probabilità allontanatosi quando si è reso conto dell'arrivo della pattuglia. Sono stati quindi sequestrati a carico di ignoti 5 kg di prodotto attivo, confezionato in articoli pirotecnici. L'ipotesi di reato è fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente. Indagini sono in corso per individuare il responsabile.

Arrestato un uomo

Nascondeva in casa 432 ordigni esplosivi artigianali: è quanto scoperto dalla polizia di Cerignola (Foggia) che ha arrestato in flagranza di reato un 30enne incensurato per detenzione illegale di materiale esplodente. A seguito dell'udienza di convalida, il gip del tribunale di Foggia ha disposto gli arresti domiciliari. A quanto si apprende, nel corso di una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'indagato, i poliziotti hanno recuperato 432 ordigni esplosivi di manifattura artigianale, per un totale complessivo di polvere da sparo di oltre 20 chilogrammi. Gli artificieri di Bari hanno sequestrato il materiale che poi sarà distrutto.