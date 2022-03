Bosco sociale a Bari-Loseto, via alla gara: oltre mille alberi e percorsi ciclopedonali

È stata pubblicata, sul sito del Comune di Bari, la gara pubblica per individuare il soggetto attuatore dell'accordo quadro finalizzato alla realizzazione degli interventi di imboschimento a forestazione urbana di Loseto, per un importo a base di gara pari a 370mila euro, il tutto allo scopo di dare vita al Bosco Sociale Loseto.

«Il progetto di forestazione urbana Bosco sociale di Loseto - si legge nel masterplan di progetto pubblicato tra gli allegati dello stesso sul sito del Comune - si inserisce all'interno della complessa strategia di rigenerazione urbana del quartiere periferico di Loseto il quale, ubicato in posizione marginale rispetto all'abitato storico, si presenta come residuale e di transizione tra il tessuto edificato e la Lama Picone». La nota prosegue: «Per la sua connotazione e posizione, l'ambito di intervento ha una forte valenza tanto naturalistica quanto di raccordo tra l'abitato e l'ambiente naturale, così come di compensazione alle esternalità generate dalla rete viaria che con essa confina.La prevista creazione, inoltre, di itinerari destinati al traffico ciclabile nell'ambito del territorio di Loseto rafforza l'opportunità di intervento, suggerendo di incrementare la valenza progettuale mediante azioni che consentano la fruizione della zona in oggetto quale spazio cerniera tra l'abitato di Loseto e la Lama e il territorio rurale».

Il progetto

Il progetto del Bosco sociale di Loseto prevede, nelle diverse aree comunali attualmente incolte, interventi di forestazione a densità rada (250 piante/ha del soprassuolo arboreo) ed interventi di forestazione a densità media (1000 piante/ha del soprassuolo arboreo), con schema di impianto naturaliforme, oltre ad interventi di de-impermeabilizzazione che riguardano le aree asfaltate. Gli interventi principali riguarderanno la forestazione delle aree (due tipi di imboschimento ed un infittimento arbustivo in lama), gli interventi migliorativi dell'aspetto funzionale e fruitivo come la realizzazione di percorsi e l'inserimento di cartellonistica ed elementi di arredo, ma anche la valorizzazione del ruolo di connessione ambientale e socio culturali rispetto alle preesistenze quali il giardino Don Vito Marotta, la chiesa rurale del SS. Salvatore, la nuova chiesa del Salvatore, il Parco Urbano attrezzato, le sedi di associazioni attive sul territorio.

L'intervento di imboschimento intende creare un bosco misto di latifoglie con ciclo illimitato da condurre con governo a fustaia coetaneiforme. In particolare si realizzerà una formazione a bosco xerofilo mediterraneo: associazione del querceto di Quercus pubescens all'orniello a formare un querco-ornieto, con presenza di quercia spinosa e molto sporadica del pino di Aleppo.

Nelle zone a forestazione media, il bosco sarà completo, inoltre,di sottobosco di cinque specie arbustive tra quelle tipiche della macchia mediterranea e del sottobosco naturale dei boschi xerofili del barese con associazione ornio-roverellato.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara pubblica indetta dal Comune di Bari avranno tempo di presentare una manifestazione d'interesse, con i diversi allegati richiesti dalla gara, entro e non oltre le ore 9 del prossimo 11 marzo. Lo stato della gara, infatti, risulta ancora in corso.