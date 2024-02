Dopo la lite per una precedenza a un incrocio, le botte: aggredito un 40enne

Un litigio per futili motivi, poi l'inseguimento da Bitonto fino a Giovinazzo, con tanto di aggressione ai danni di un 40enne. La versione, l'unica sinora raccolta in via ufficiosa dagli investigatori, racconta un diverbio per banali questioni di viabilità. L'episodio è avvenuto ieri, alle 20, in via Lazzati, a Bitonto, quando il conducente di uno scooter avrebbe tagliato la strada ad un'auto. Ne è nato un inseguimento fra il centauro, spalleggiato da tre amici su una Fiat 500, e l'auto con a bordo un'intera famiglia. Dalla periferia di Bitonto sino a Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, dove i quattro hanno poi intercettato la vettura.

L'aggressione

A quel punto i quattro, dopo aver sfondato il parabrezza del veicolo, hanno colpito a ripetizione, con calci e pugni (anche in testa), uno degli occupanti dell'auto, di 40 anni.

E' stata una vera aggressione fino all'intervento di due agenti della Polizia Locale, già in zona, che, a fatica, sono riusciti a sedare gli animi. Gli aggressori, invece, sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito, soccorso da un'ambulanza 118 è stato portato al Policlinico di Bari: ha riportato un trauma cranico facciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione.