Benedetto Petrone, no all'archiviazione: possibile un processo bis. Il 18enne fu ucciso nel 1977 da giovani neofascisti

La decisione sulla richiesta di archiviazione sul caso dell'omicidio di Benedetto Petrone, il 18enne militante comunista ucciso con una coltellata la sera del 28 novembre 1977 a Bari durante un'azione di un gruppo di giovani fascisti, verrà presa il prossimo 4 luglio in udienza. Lo ha stabilito il gip di Bari Angelo Salerno che ha scelto per il momento di non archiviare preferendo fissare un'udienza a luglio per discutere la questione e poi decidere.

La vicenda

Lo scorso novembre la procura di Bari aveva chiesto l'archiviazione per prescrizione del procedimento a carico di ignoti, aperto nel tentativo di individuare gli altri responsabili oltre a Giuseppe Piccolo, l'unico riconosciuto colpevole in quanto esecutore materiale dell'omicidio. Condannato in primo grado a 22 anni (pena poi ridotta a 16 nel 1982), Piccolo morì suicida in carcere nel 1984. Per l'Anpi e per la famiglia di Petrone, però, con lui avrebbero agito altre persone. A febbraio l'Anpi, attraverso l'avvocato Michele Laforgia, aveva presentato una memoria a sostegno della riapertura delle indagini, ma non un'opposizione formale alla richiesta di archiviazione.