Non riesce ad arrivare in ospedale e partorisce in casa. Ora mamma e figlia stanno bene. «Un giorno racconterò a mia figlia che quando ha deciso di nascere con tanta fretta abbiamo potuto contare sulle mani esperte degli operatori sanitari. Ora torniamo a casa ricchi di tutto l'affetto che abbiamo ricevuto». Sono le parole della donna di Minervino Murge, una 41enne, che il 16 marzo scorso ha dato alla luce una bambina in casa, assistita dall'équipe di un'ambulanza della Misericordia di Andria, con a bordo due soccorritori volontari canosini ed un infermiere dell'Asl Bat.

Cosa è successo

La donna ha chiamato i soccorsi per forti dolori alla pancia, non comprendendo subito - era alla sua prima gravidanza - che invece era pronta al parto. La piccola Antonella aveva fretta di nascere ed è nata in casa con l'aiuto dei medici.



Mamma - arirvata in ospedale con un'insufficienza renale acuta - e piccola, condotte al “Dimiccoli” di Barletta, sono rimaste in osservazione nel reparto di ostetricia e ginecologia diretto dal dottor Pietro Lalli fino a mercoledì mattina, quando hanno potuto far rientro a casa in ragione delle loro buone condizioni di salute.