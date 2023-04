Era in giro da sei mesi con la bici: turista francese arriva in Puglia e viene derubato. L'appello: «Possiamo aiutarlo?»

Era in viaggio in bici da sei mesi, è arrivato a Bari e quella bici che lo aveva accompagnato gli è stata rubata. La denuncia è dell'associazione Tazebike di Bari, che scrive al sindaco Antonio Decaro: "Abbiamo un grosso problema con la piccola delinquenza in questa città".

Il racconto: giovedì scorso il turista si è recato presso la ciclofficina. «È venuto da noi giovedì - prosegue Tazebike su Facebook - per un pezzo di ricambio indispensabile per poter ripartire. Abbiamo fatto di tutto per recuperare il necessario ma invano perché il giorno seguente lo abbiamo chiamato per scoprire che mentre era in libreria e aveva legato la bici ad un palo, la sua bicicletta è stata portata via. Ha dovuto interrompere il viaggio e gli resterà un pessimo ricordo della nostra Bari, croce e delizia dei nostri cuori. Ci siamo sentiti come se gli avessimo rubato noi la bici, in quanto baresi!»