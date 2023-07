Entra nel vivo la stagione estiva a Bari con il primo fine settimana di luglio caratterizzato da una domenica leggermente ventosa, ma soleggiata. E con essa si fanno sempre più frequenti le navi da crociera che fanno tappa a Bari.

Le navi arrivate sabato



Nella giornata di sabato sono state ben due le navi di Msc Crociere ad aver attraccato al terminal dedicato. La prima, la Msc Splendida, ha ormeggiato alla banchina numero 10. Proveniente da Corfù e diretta a Trieste, è arrivata al porto di Bari alle 6.53 del mattino, con ripartenza prevista alle 14. I numeri parlano di 1.051 persone imbarcate, 1.136 sbarcate e un totale di transiti pari a 2.891. I croceristi hanno approfittato dello sbarco in città per un giro turistico della città vecchia e delle bellezze proposte dal centro, oltre a fare delle brevi escursioni nei paesi limitrofi come Alberobello e Castellana Grotte. La seconda nave da crociera arrivata sabato è stata la Msc Opera che, proveniente da Santorini, ha attraccato alla banchina 13/14 del terminal alle 6.14 del mattino con ripartenza anch’essa prevista alle 14, con destinazione Monfalcone. Le persone arrivate a bordo della Msc Opera sono state 2.472, suddivise in 1.193 sbarcati, 1.279 transiti e 1.164 imbarcati. E nella giornata di ieri è stata invece la volta di Msc Lirica, arrivata a Bari alle 8 del mattino per ripartire alle 13 verso Monfalcone. Senza dimenticare che venerdì 30 giugno aveva fatto scalo in città una nave di Costa Crociere, la Costa Deliziosa, proveniente da Santorini e diretta a Marghera.

E in questa settimana saranno altre cinque le navi da crociera a fare scalo a Bari, portando in città tantissimi turisti alla scoperta della bellezza e dell’incanto delle nostre vie e delle nostre tradizioni. Ma il turismo non è fatto di soli croceristi: anche l’aeroporto in questi giorni sta svolgendo il suo ruolo di luogo di arrivo per i tanti italiani e stranieri che hanno deciso di passare le loro vacanze a Bari e in tutto il resto della Puglia. Anche di domenica l’aeroporto di Bari accoglie tantissimi viaggiatori, grazie ai diversi accordi stipulati negli ultimi mesi con le diverse compagnie, ultimo in ordine di tempo quello che ha visto partire il collegamento diretto con Oslo, in Norvegia. Il presidente Antonio Vasile, via social, ha voluto con un post omaggiare tutti i lavoratori che, anche nei giorni di festa, con abnegazione, svolgono al meglio il proprio compito accogliendo chi arriva in aereo a Bari e chi da Bari, invece, deve partire. Sottolineando anche alcuni numeri, ovvero i 30mila passeggeri che finora hanno utilizzato lo scalo aeroportuale cittadino, Vasile ha scritto: «Che orgoglio. Uomini e donne di aeroporti di Puglia, gente preparatissima professionisti addestrati a condizioni estreme. Abnegazione e senso di responsabilità al servizio della Puglia».

Tanti i voli nel weekend



D’altronde, anche di domenica sono tantissimi i voli in partenza da Bari, a partire dall’Ita per Roma-Fiumicino delle 6.30 del mattino, fino al volo della compagnia Air Cairo per Sharm-El-Sheik alle 23.20. Così come altrettanti sono gli arrivi inaugurati dal volo proveniente da Francoforte alle 6.45, fino al Raynair proveniente da Alghero arrivato a Bari alle 00.45. La città di Bari è sempre più una meta da visitare e l’obiettivo ora è far sì che resti tale e che questa ondata di turismo non resti un fuoco di paglia. Il lavoro fatto è stato tanto, sia dal punto di vista del marketing territoriale che da quello dei servizi, ma per quanto riguarda questi ultimi ancora molta è la strada da fare, affinché si possa smettere di dire che Bari sta diventando una città europea e si possa dire che finalmente lo è. L’impegno da parte dell’amministrazione e della Regione dovrà essere costante.

