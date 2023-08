Ancora traffico intenso sulla Statale 16: incidente e lunghe file vicino Capitolo

Bollino rosso o nero, certo è che anche il secondo giorno del lungo weekend di Ferragosto sulle strade, ed in particolare sulla Statale 16 in direzione sud, non è stato affatto semplice. Dopo la giornata di sabato, nella quale i 40 chilometri tra Bari e Monopoli, soprattutto nelle ore centrali della mattinata, erano state una sorta di percorso ad ostacoli per gli automobilisti (macchina in avaria all’uscita di Triggiano e traffico intenso all’altezza di Monopoli con code e rallentamenti), anche quella di ieri è stata una mattinata tutt’altro che semplice.

Rallentamenti e code



Questa volta, però, seppur con traffico sostenuto, all’altezza di Bari non c’erano blocchi di particolare portata: i problemi sono sorti con l’avvicinamento a Monopoli, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 9 subito dopo l’uscita di Monopoli sud (a poche centinaia di metri da quella per il Capitolo). Qui, si sono verificate code per un’oretta circa, anche in virtù del fatto che parliamo dell’orario in cui tutti erano intenti a raggiungere le località balneari. Così come sabato, peraltro, a pagare il dazio maggiore del traffico bloccato sulla Statale 16 sono stati proprio i residenti a Monopoli: anche ieri mattina, viale Aldo Moro era letteralmente paralizzata poiché in molti, per evitare il caos sulla Statale, hanno preferito entrare a Monopoli creando un ingorgo pazzesco.

Strade libere senza cantieri

Per il resto, invece, tutto molto tranquillo in direzione Bari, anche se il clou, in questo caso, sarà domani sera con il gran rientro di Ferragosto. Lunedì e martedì la situazione resta da bollino rosso, perché la vigilia è giorno nel quale, tradizionalmente, sono in tanti ad iniziare le vacanze. Non è difficile prevedere, insomma, un lunedì e martedì con traffico decisamente intenso, nella speranza che non si verifichino incidenti che paralizzano definitivamente il traffico. L’invito “non ufficiale”, tra l’altro, per chi proviene da Bari è quello di utilizzare anche le strade interne, in modo da evitare le lunghe code e smistare una parte del traffico.

Per fortuna, almeno in questi giorni i cantieri non rappresentano un problema: nell’ambito del piano della mobilità estiva, Anas ha sospeso, su tutto il territorio nazionale, 811 cantieri (su 1100 interventi in corso), pari al 74% del totale, fermi fino al primo fine settimana di settembre. La presenza del personale Anas sul territorio è inoltre garantita da 2200 risorse in turnazione costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale, che assicurano il monitoraggio del traffico, in tempo reale, h24.

