Spari al quartiere Libertà di Bari questa mattina. Una chiamata al 112 ha fatto intervenire le volanti della polizia di Stato in via Indipendenza, dove sono stati rinvenuti dei vetri rotti con alcuni fori. L’ipotesi è che possano essere stati causati da alcuni colpi di arma da fuoco, ma al momento non ci sono certezze al riguardo. Non ci sono comunque feriti. Indagini in corso.

Notizia in aggiornamento