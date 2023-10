Spari al professore, studente sospeso per due settimane ma non sarà espulso. La decisione del Consiglio di classe

Lo studente che aveva sparato dei pallini di plastica contro il proprio professore all'Istituto Romanazzi di Bari sarà sospeso per due settimane (la pena massima possibile dal punto di vista temporale) e si valuterà anche il 5 in condotta. Il consiglio di classe, che si è riunito nel pomeriggio di oggi, ha deciso così. Evitata, quindi, l'espulsione, come si era auspicato da più parti. I docenti, con la preside, si erano riuniti attorno alle 16.30. Sono usciti dopo circa un paio d'ore da un ingresso secondario, senza rilasciare commenti.

Cosa ha detto il ministro

«Ho sentito oggi la dirigente scolastica - aveva detto, intanto, Giuseppe Valditara nel pomeriggio tramite una nota dal Miur - ho espresso la mia solidarietà alla persona del docente e alla scuola.