Scuola, fino a 26 linee bus in più: ecco il piano anti caos

La prossima settimana suonerà la campanella per tutti gli studenti pugliesi e Amtab ha predisposto un servizio aggiuntivo di autobus per permettere a ragazze e ragazzi di raggiungere facilmente la propria scuola. Il servizio partirà il prossimo 14 settembre, come da calendario regionale, anche se molte scuole apriranno le porte già da lunedì 11.

Le linee aggiuntive, stando al prospetto reso disponibile da Amtab e scaricabile dal sito della municipalizzata, sono 26 e collegano principalmente i diversi quartieri periferici con le principali istituzioni scolastiche cittadine. Tali corse sono aggiuntive rispetto al normale servizio di trasporto pubblico e che nel tragitto che percorrono effettuano tutte le fermate previste. Ma non ci sono corse per ogni singola scuola e per ogni singolo quartiere, in quanto tali corse vanno a sopperire quei percorsi che per i più svariati motivi non sono coperti completamente dal servizio di trasporto “classico”. Per cui alcuni ragazzi di alcune scuole si trovano necessariamente a dover utilizzare le normali linee di trasporto pubblico locale per andare a scuola. Gli orari delle nuove corse, come detto, sono a disposizione sul sito dell’azienda dove sono presenti tre diversi prospetti, uno con le diverse corse e i rispettivi percorsi, e due sintetici uno con le partenze dai diversi quartieri cittadini e uno con le partenze dagli istituti scolastici.

Gli orari



Gli orari al momento sono stati stabiliti sulla base delle esigenze espresse dagli istituti scolastici, ma come ogni anno sono passibili di modifiche nel caso in cui in corso d’opera ci si dovesse trovare con esigenze diverse.

Al momento le partenze sono previste tra le 6.20 del mattino alle 7.20, mentre le corse per il ritorno partono dalle 13.05 alle 14.30 per andare incontro proprio ai diversi orari comunicati. Lo scorso anno ci furono diverse problematiche proprio legate agli orari che in alcuni casi e per alcune scuole non combaciavano completamente, portando in alcuni casi i ragazzi ad arrivare in ritardo, e in altri a non avere una corsa che permettesse loro di tornare a casa. Una scuola era addirittura arrivata a emanare diffide nei confronti delle stesse aziende di trasporto, ree di non aver «adeguato gli orari dei mezzi adibiti al servizio scolastico a quelli di ingresso e uscita degli studenti». Dopo diverse proteste sia da parte dei genitori, costretti ad accompagnare i figli, che degli stessi istituti scolastici, si arrivò ad una risoluzione della problematica.

Abbonamenti



La speranza è che per questo anno scolastico non si vengano a creare questo stesso tipo di problemi, e che le corse possano soddisfare a pieno le esigenze di studenti, famiglie e scuole. Questo servizio aggiuntivo garantito da Amtab può essere utilizzato dagli studenti anche utilizzando gli abbonamenti annuali a tariffa agevolata denominati “Muvt In Bus 365” che permettono di pagare solo 20 euro all’anno, e che sono ancora a disposizione (anche se l’effettivo rilascio di questo titolo di viaggio è legato alla presenza o meno di fondi). Oppure, è tutt’oggi possibile avvalersi delle diverse agevolazioni previste specificatamente per gli studenti ovvero l’abbonamento per 12 mesi a 180 che consente di viaggiare utilizzando il servizio per 365 giorni a partire dalla data di inizio validità inserita nell’applicativo MUVT Card, o l’abbonamento mensile a 20 euro che per 30 giorni, a partire dalla data di inizio validità inserita nell’applicativo Muvt Card.

