Bari, scontro fra auto e moto nel centro città: grave un 35enne

Paura nel centro di Bari: un violento impatto tra una moto e un’auto si è verificato ieri sera nelle vicinanze del ponte Adriatico. Sul posto sono subito giunte le ambulanze del 118, per prestare soccorso. Per le ferite riportate nello scontro, un motociclista di 35 anni è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

APPROFONDIMENTI BAT Scontro sulla provinciale, nove feriti: due sono gravi.... LECCE Auto ribaltata in zona industriale a Nardò: grave una donna LECCE Salento, con l'auto contro un muretto: gravissimo un 22enne LECCE Tamponamento al ritorno dal mare, auto si ribalta: lunghe code lungo... IL DRAMMA Due settimane fa salvato sul campo da gioco: calciatore muore di...

L'incidente ha provocato ingenti danni ai veicoli coinvolti. Al lavoro, per la ricostruzione della dinamica, gli uomini della Polizia Locale e della Polizia di Stato.