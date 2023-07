Ad agosto sul lungomare torna la ruota panoramica: fino a 6 persone per ogni cabina

La ruota panoramica torna a Bari, in largo Giannella, e salvo imprevisti dovrebbe tornare ad essere attiva tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto.

Le operazioni di installazione partiranno all’inizio della prossima settimana e necessiteranno di circa 10 giorni per essere portate a compimento. «Abbiamo deciso di tornare a Bari perché c’è stata una buona risposta sia da parte dei cittadini baresi, che dei turisti – sottolinea Ivan Montenero, della Soffiatti e Montenero Park Sas –. La location è fantastica e la città inoltre è molto rivalutata a livello turistico, è molto organizzata e pulita».

I prezzi

I prezzi saranno gli stessi applicati nei mesi scorsi (9 euro a persona nelle cabine normali, e 30 euro per la cabina vip), mentre si sta valutando la possibilità di modificare, almeno nei mesi estivi a causa del gran caldo, gli orari di apertura, che potrebbero essere posticipati.

Tra le ipotesi c’è l’apertura alle 19 invece che alle 17, almeno nei giorni di grande caldo dato che le cabine sono chiuse.

La Blue Sky Wheel, installata a Bari per le festività natalizie e rimasta fino alla fine di maggio, ora dovrebbe rimanere in città per altri sei mesi. Con un’altezza di circa 50 metri, larga 25 metri e profonda 21, ed un peso di 200 tonnellate può ospitare fino a 198 i passeggeri totali, 6 per ogni cabina (che in totale sono 36).

