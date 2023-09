Bimbo di 15 mesi cammina nonostante la Sma, ​sottoposto a terapia in Puglia da quando aveva 21 giorni

Ha compiuto 15 mesi e ha imparato a camminare senza alcun problema il secondo bimbo a cui in Puglia è stata diagnosticata appena nato la Sma (atrofia muscolare spinale) e che ha iniziato la terapia quando aveva 21 giorni di vita: sta bene e non mostra i sintomi della malattia.

Il consigliere Amati

La storia è raccontata dal consigliere regionale e commissario di Azione, Fabiano Amati, promotore e primo firmatario della legge regionale sullo screening obbligatorio neonatale per la Sma. «Il secondo bambino con diagnosi precoce di Sma - afferma - a cui fu somministrata la terapia a 21 giorni di vita, ha compiuto quindici mesi domenica scorsa e cammina. Non ho più parole per esprimere gioia e speranza.

«Ad oggi - ricorda Amati - sono quattro i bambini pugliesi diagnosticati precocemente grazie alla legge regionale, ai quali è stata somministrata tempestivamente la terapia più appropriata. Tutti e quattro si presentano asintomatici e con un processo di crescita coerente con la normalità. La legge sullo screening obbligatorio Sma ha permesso di compiere una rivoluzione nella diagnosi precoce e nella somministrazione tempestiva delle terapie».